Investeringen drukken winst Tiffany

De omzet van Tiffany ging 4 procent omhoog naar 1 miljard dollar (ruim 886 miljoen euro). De vergelijkbare omzetgroei, waarbij alleen wordt gekeken naar winkels die al een jaar open zijn, lag met 2 procent iets lager. Volgens Tiffany was er in alle regio's meer vraag naar zijn sieraden en juwelen, al was de omzetgroei in China sterker dan elders. Chinese toeristen gaven op hun beurt echter minder uit in verschillende regio's. Met name in de Verenigde Staten en Hongkong hielden ze hun hand op de knip.

De nettowinst daalde met 5 procent naar 95 miljoen dollar. Tiffany houdt wel vast aan zijn prognoses voor heel 2018. Het bedrijf geeft aan nog aanzienlijke groeimogelijkheden te zien en te merken dat die groei niet wordt gehinderd door zaken als een sterke dollar of fluctuaties in de uitgaven van toeristen.