Ontsnappen uit onderzeeër met escaperoom op locatie

Premium Financieel

Aanklagers staan klaar in zaak vervolging Ralph Hamers

In dezelfde week dat Ralph Hamers in Zürich voor het eerst het podium beklimt om de jaarcijfers van het Zwitserse UBS te presenteren, benoemt het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam twee zaaksofficieren voor de aanstaande vervolging van de UBS-topman.