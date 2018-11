Nestlé en Unilever in race om miljarden overname in India’

Beide mediabedrijven baseren zich op bronnen rond de onderhandelingen en zeggen dat de deal binnenkort bekend wordt gemaakt. Unilever zegt nooit op geruchten in de markt te reageren.

De aankoop betreft de Indiase tak van GlaxoSmithKline, dat vooral bekend van is van Horlicks, een gezondheids- en welzijnsdrankje op basis van melk en granen. Ook koekjes, chocoladerepen en het chocoladedrankje Boost behoren tot de beoogde aanwinst. Horlick is het meest verkochte gezondheidsdrankje in India. Veel kinderen krijgen het voor en na schooltijd te drinken.

Unilever en Nestlé waren samen met Coca Cola overgebleven om Horlicks te kopen. Coca Cola lijkt zich te hebben teruggetrokken. Mogelijk vanwege de prijs. Het zou gaan om een belang van 72,5% van de Indiase tak van GlaxoSmithKline. In totaal zou het bedrijf $4,2 miljard waard zijn. Bronnen in de markt zijn bang dat er veel te veel wordt betaald voor het gezondheidsdrankje.

Voor ceo Paul Polman van Unilever is de aankoop erg belangrijk. Hij wil aan het eind van zijn loopbaan nog iets waardevols achter laten, na de blunder van het niet doorgaan van de grootscheepse reorganisatie van het bedrijf en de vestiging van het hoofdkantoor in Rotterdam. India is een erg belangrijke en grote markt voor Unilever. Het Nederlands-Britse bedrijf verkocht eind 2017 de margarinetak voor €6,8 miljard aan investeerder KKR.

Ook Nestlé en GlaxoSmithKline weigeren commentaar.