Verzekeraar rijdt overal mee, maar niet in Rusland

Een KNMV-klant meldde zich bij de commissie, omdat hij erachter kwam dat het gedeelte ’Waar je ook rijdt’ van de slogan bepaald niet klopte. Hij wilde namelijk naar Rusland met zijn motor, maar dat land stond niet op de groene kaart en dus was zijn tweewieler daar niet verzekerd.

Daar ging het Aon-label nog tegenin door te stellen dat het wel een reisverzekering had die in Rusland geldig was, maar de klager bracht daartegenin dat daar zijn motor niet mee verzekerd is. En volgens de verzekeraar is het een ’feit van algemene bekendheid’ dat een verzekering bepaalde voorwaarden heeft, ook ten aanzien van het dekkingsgebied.

Misleidend

Maar de Reclame Code Commissie volgde de redenering van de klager. De commissie snapt dat het algemeen bekend is dat er voorwaarden verbonden zitten. Maar door het slogan en de afbeelding op de advertentie van een motorrijder in een buitenlands landschap wordt „de stellige indruk gewekt dat de dekking (geografisch) onbeperkt is.”

De commissie roept moederbedrijf Aon op om deze reclame niet meer te gebruiken. Een woordvoerder laat aan am:web weten daar gehoor aan te geven en de advertentie niet meer te gebruiken.