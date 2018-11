’Zelf regie over IT houden’

Sander Dekker van ProAct adviseert bedrijven om niet langer alle IT-taken uit te besteden aan één contractpartij. Ⓒ EIGEN FOTO

Utrecht - Met de opkomst van de automatisering in de jaren 80 besloten bedrijven massaal hun IT-taken uit te besteden. Maar anno 2018 zijn vrijwel alle succesvolle bedrijven zelf techbedrijven of ze zich nou bezighouden met detailhandel, muziek of financiering. „Nu de wereld digitaal is, moet je niet langer alles uitbesteden. Je moet zelf de regie houden”, betoogt Sander Dekker van IT-dienstverlener ProAct.