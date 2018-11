Instrument voor open biedingen

Oprichters Michiel Esveld en Marnix Hoebert zijn ervan overtuigd dat meer transparantie zorgt voor meer vertrouwen in de woningmarkt en uiteindelijk zelf tot een passender woningaanbod.

Gepiepeld

„Makelaars krijgen soms zoveel biedingen op één woning dat ze onmogelijk alle geïnteresseerden op de hoogte kunnen houden”, zegt Esveld. „Maar woningzoekers kunnen dan het idee krijgen dat ze gepiepeld worden.” Met de software van TheNextBid worden potentiële kopers automatisch van updates voorzien. „We tonen niet alleen de biedingen, maar ook de gestelde voorwaarden zoals een bouwkundige keuring of onder voorbehoud van financiering. Kandidaten kunnen dus ook onder het hoogste bod bieden, als ze denken over betere voorwaarden te beschikken.”

Voor verkopende partijen moet het gebruik van TheNextBid vooral helpen om het vertrouwen op te krikken. „Woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen op een transparante manier een marktconforme prijs verkrijgen.”

Frustratie

Uiteindelijk hopen Esveld en Hoebert dat de data die via het platform wordt vergaard tot een betere aansluiting van vraag en aanbod op de woningmarkt leidt. „Door de data te verrijken met kunstmatige intelligentie willen we inzichtelijk maken welke mensen op wat voor woningen bieden, welke voorwaarden ze daarbij stellen en welk bedrag ze ervoor willen betalen”, aldus Esveld. „Zo weten projectontwikkelaars waar vraag naar is. Ook kun je mensen inzicht geven in wat ze voor hun budget in een bepaald gebied kunnen krijgen. Als je de vraagprijs net kunt betalen, maar er steevast wordt overgeboden, weet je dat je er niet op hoeft te hopen. Dat scheelt een berg frustratie.”