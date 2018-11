WDP versterkt eigen vermogen

De transactie betreft een vastgoedproject in Veghel en een project in Tiel, beide voor Kuehne + Nagel. Verder heeft de regeling betrekking op een project in Bleiswijk voor Konings-Zuivel, samen goed voor een totale oppervlakte van circa 70.000 vierkante meter.

