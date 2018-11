Altice-baas voorspelt deals in telecommarkt

Eerder dit jaar waren er berichten dat het Franse telecombedrijf Bouygues interesse zou hebben in een overname van de Franse mobiele dochter SFR van Altice. Verder zorgden overnamegeruchten rond telecomreus Orange er onlangs voor dat koersen van sectorgenoten opveerden.

Met name in Frankrijk trok Altice de voorbije maanden stevig de portemonnee om nieuwe klanten te winnen. Kenners vragen zich hardop af of deze investeringen zich uiteindelijk zullen terugbetalen.

Woensdag reageerde Altice tevens op een besluit van de Portugese toezichthouder Anacom om de prijzen van digitale televisie (DTT) in het land met meer dan 15 procent te verlagen. Dat heeft volgens de onderneming een negatieve impact op de toekomst van deze dienstverlening in Portugal. Altice is dan ook tegenstander van het besluit.