Altice fier aan kop op Damrak

De AEX-index op Beursplein stond rond 15.50 uur 0,4 procent hoger op 521,75 punten. De MidKap noteerde vlak op 701,89 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

Altice ging met afstand aan kop in de hoofdindex. De beurswaarde dikte bijna 9 procent aan. Topman Alain Weill zei op een bijeenkomst in Parijs dat hij een verdere consolidatie verwacht op de Europese telecommarkt en Frankrijk in het bijzonder.

Flinke reorganisatie

KPN kreeg er 0,8 procent bij. Het bedrijf liet tijdens zijn beleggersdag weten nog eens 350 miljoen euro te willen besparen, onder meer op arbeidskosten. KPN zei niet hoeveel banen er worden geschrapt. In de markt werd rekening gehouden met een flinke reorganisatie, van wel 1500 banen.

Er was ook aandacht voor Galapagos, dat 2 procent hoger noteerde. Het biotechbedrijf heeft van de Amerikaanse waakhond FDA een zogeheten Fast Track-status gekregen voor een middel tegen artrose. De status is bedoeld om middelen sneller op de markt te krijgen.

Adviesverlaging

De handel in WDP werd tijdelijk stilgelegd. Het logistiek vastgoedfonds heeft zijn eigen vermogen met circa 45 miljoen euro versterkt. WDP deed dit met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het geld wordt gebruikt om de realisatie van drie eerder aangekondigde nieuwe projecten in Nederland te bekostigen.

In Parijs zakte voedingsconcern Danone 2 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs. Munich Re verloor daarnaast 1,5 procent op de beurs in Frankfurt. De Duitse herverzekeraar staakt zijn activiteiten in Iran. Het bedrijf zwicht voor de druk van de Amerikanen, die onlangs opnieuw sancties tegen het land instelden. De VS roepen bedrijven op ook geen zaken meer te doen in de islamitische republiek.

De euro was 1,1273 dollar waard, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 51,00 dollar. Brentolie daalde 1,2 procent in prijs tot 59,48 dollar per vat.