Accell: Fout in jaarverslag benadeelde niemand

Amsterdam (DFT) - Volgens Accell en zijn accountant KPMG hebben gebruikers geen verkeerd inzicht gekregen in de financiële situatie van de fietsenfabrikant, ondanks een verschrijving in de eerste versie van het jaarverslag over 2017. Dat twee vooraanstaande instanties de verbeterde versie pas heel laat kregen, doet hier volgens hen niets aan af. Dit hebben ze aan de VEB laten weten.