Halve ton mee bij ontslag na zes weken

De vrouw ging op 1 november 2017 aan de slag bij IMA Contact, een bedrijf dat ondersteuning biedt bij klantcontact. Maar de arbeidsverhoudingen raakten al snel verstoord. Over november kreeg ze maar €1500 netto aan salaris, terwijl haar bruto maandvergoeding €5843 was. Vervolgens ontstond er halverwege december meer onenigheid.

De medewerkster zou volgens de directeur van het bedrijf teksten van mails achteraf hebben aangepast om haar eigen fouten, die klanten kostten, te verdoezelen. En ze gebruikte andere modelcontracten bij het aannemen van nieuwe werknemers. De zaak leidde er uiteindelijk toe dat de vrouw zich per 19 december ziek meldde, en na een verzoek om betaling van het achterstallig salaris te horen kreeg dat ze per 14 december op staande voet was ontslagen.

Hoger beroep slaagt

De kantonrechter oordeelde in eerste instantie dat het ontslag terecht was. Maar daar dacht het gerechtshof in Den Haag anders over. Het hof was niet overtuigd van de redenen voor het ontslag op staande voet. Maar het ontslag herstellen, dat ziet de rechter ook niet zitten. In de onderneming van IMA Contact gebeurt namelijk niks meer en er zijn zo veel beschuldigingen over en weer geslingerd dat een goede samenwerking überhaupt niet meer mogelijk leek.

Maar de portemonnee moet wel getrokken worden en de vergoeding voor de vrouw is een flinke voor anderhalve maand werk. Ze moet het salaris voor anderhalve maand werk meekrijgen, krijgt een wettelijke verhoging van €2500 mee. Er gaat nog een bedrag van ruim €9000 overheen voor een onregelmatige opzegging en nog eens dik €35.000 als billijke vergoeding.

Het waren dus zes fantastische weken voor de medewerkster, die onderaan de streep ongeveer €50.000 bruto krijgt. Daar komen de procedure- en advocaatkosten nog eens overheen.