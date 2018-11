KPN niet bang voor concurrentie

Den Haag - Telecombedrijf KPN is niet bang voor de concurrentie nu de Europese Commissie zonder morren akkoord is gegaan met de fusie van de Nederlandse onderdelen van Tele2 en T-Mobile. KPN-baas Maximo Ibarra benadrukte tijdens een beleggersdag dat er op de Nederlandse markt al sprake is van uitdagende omstandigheden.