TKH rondt overname Lakesight af

Lakesight heeft zijn hoofdkantoor in Duitsland en telt drie operationele dochters: Chromasens, Mikrotron en Tattile. Het bedrijf is gekocht van investeringsmaatschappij Ambienta. Er werken 169 werknemers bij Lakesight dat een jaaromzet draait van circa 45 miljoen euro. De overname zal volgens TKH vanaf volgend jaar bijdragen aan de winst per aandeel.

Voor de mobiliteitsmarkt houdt de onderneming zich bezig met oplossingen rond onder meer snelweg- en tunnelbewaking, verkeershandhaving en tolheffing. Lakesight levert ook zogeheten vision-producten om industriële processen te controleren en inspecteren.