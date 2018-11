’Zorgverzekeraars niet op tijd klaar, dus wachten met overstappen’

De vier grote zorgverzekeraars hebben een ruime maand voor het einde van het jaar nog niet alle ziekenhuizen gecontracteerd. Zilveren Kruis zit op 55%, VGZ op 35% en CZ op 61%. Menzis wil bij navraag niet zeggen hoeveel contracten al rond zijn. De meeste zorgverzekeringen hebben geen vrije zorgkeuze, dus moet je voor volledige vergoeding naar gecontracteerde ziekenhuizen. Maar patiënten zitten in december nog in onzekerheid over of ze wel naar het ziekenhuis in de buurt kunnen. Op hun websites staat welke ziekenhuizen ze al wel hebben gecontracteerd, maar dat zijn ze dus nog lang niet allemaal.

Zo heeft CZ veel verzekerden in Brabant, maar zijn ziekenhuizen in Eindhoven, Den Bosch en Tilburg nog niet gecontracteerd. In de Achterhoek wonen veel Menzis-verzekerden, maar de ziekenhuizen daar zijn nog niet gecontracteerd. De Consumentenbond noemt de informatie van welk ziekenhuis gecontracteerd is ’essentieel voor consumenten bij de keuze van een zorgverzekeraar’. „Anders lopen ze namelijk het risico een deel van de behandeling zelf te moeten betalen.”

Premie al wel bekend

Zorgverzekeraars zijn verplicht om bij de premiedeadline, dit jaar op 12 november, duidelijkheid te geven over hun gecontracteerde zorg. Dan weet je namelijk wat voor waar je krijgt voor de premie. Ook nu is dat niet gelukt. De grote vier zorgverzekeraars zien nog geen grote problemen. „De contractering van alle ziekenhuizen is elk jaar goedgekomen. Daar hebben we nu dus ook vertrouwen in. Maar it takes two to tango”, zegt Jeppe Delver van Zilveren Kruis. Ook CZ, Menzis en VGZ geloven dat het goed komt aan het einde van het jaar. Vorig jaar hadden ze ook nog wat werk te doen begin december.

Dat de contracten nog niet rond zijn, komt door verschillende oorzaken. „We kunnen pas in onderhandeling als het kabinet met haar rekenpremie komt op Prinsjesdag”, zegt Joeri Veen, woordvoerder van Menzis. Volgens zijn evenknie bij CZ is de groeiruimte voor ziekenhuizen beperkt. Ze mogen samen maar 0,8% meer behandelingen doen dan in 2018. „Dat maakt gesprekken over extra geld erg lastig.” Sommige ziekenhuizen vragen volgens zorgverzekeraars wel 8% meer dan dit jaar.

Meer geld

VGZ stelt dat gesprekken niet altijd makkelijk zijn omdat ze met een groep van elf ziekenhuizen meerjarenafspraken met krimp van de omzet hebben afgesproken. „Als zij het kunnen, waarom andere ziekenhuizen dan niet”, zegt VGZ-woordvoerder Jan Sinnige. Bij andere ziekenhuizen wordt juist meer geld gevraagd.

CZ en Menzis zeggen dat verzekerden er voor alle bij hen aangesloten merken van uit kunnen gaan dat ze overal terechtkunnen. VGZ en Zilveren Kruis durven dat nog niet te beloven. „Wij willen eerlijke cijfers geven. Ook VGZ vindt het vervelend dat veel contracten nog niet rond zijn, maar we moeten ook de zorgpremie betaalbaar houden”, zegt Sinnige. Of verzekerden moeten erop gokken dat de contracten wel rondkomen of dat ze hier nog even tot eind december op moeten wachten, laat hij aan henzelf over.

Wacht met overstap

De Consumentenbond is daar helderder over. Die adviseert te wachten met het kiezen van een nieuwe zorgverzekering. „Oriënteren kan al wel, maar als jouw zorgverlener nog niet gecontracteerd is, kan het geen kwaad om te wachten met opzeggen van je huidige polis”, zegt de bond. De ultieme oplossing is volgens de Consumentenbond om eind december te checken of je huidige verzekering nog past. Zo niet, dan kun je opzeggen en nog tot 31 januari met terugwerkende kracht een nieuwe zorgverzekering afsluiten.”