Spanning in aanloop naar overleg tussen Trump en Xi

1 / 2 1 / 2 De financiële wereld hoopt dat Donald Trump en Xi Jinping komend weekend een handelsdeal sluiten. Ⓒ AFP

Amsterdam - Zouden Amerikaanse ambtenaren die naar de G20 in Buenos Aires vliegen, al een akkoord in hun aktetas hebben zitten? De top, die vrijdag en zaterdag plaatsvindt, geldt als cruciaal om de handelsruzie tussen de VS en China op te lossen. Maar het is de vraag of de presidenten Xi en Trump eruit komen.