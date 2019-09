Fraude met EU-geld loopt terug naar €371 miljoen

Ⓒ ANP XTRA

BRUSSEL (ANP) - Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF) heeft vorig jaar in 167 onderzoeken voor in totaal 371 euro fraude met EU-geld aangetoond, blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Het door opsporingsautoriteiten terug te halen bedrag is lager dan in voorgaande jaren.