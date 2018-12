Schiphol kiest voor salamitactiek in groeidiscussie

Over drie weken moet duidelijk zijn hoe Schiphol zich gaat ontwikkelen. Ⓒ ANP XTRA

Luchthaven Schiphol wil de groeidiscussie over de toekomst opknippen. Woensdagavond werd de zogeheten milieueffectrapportage (mer) openbaar, waaruit blijkt dat de luchthaven kan groeien na 2020. Een ’realistisch’ scenario is 540.000 starts en landingen in 2023.