PostNL: netwerk niet op grote schaal misbruikt

Volgens de krant loopt PostNL op pijnlijke wijze tegen de grenzen van zijn ultraflexibele bezorgmodel voor de pakketmarkt aan. Het netwerk van onderaannemers wordt misbruikt door criminelen voor drugstransporten en witwaspraktijken; daarnaast ontduiken bezorgbedrijven die voor PostNL werken stelselmatig de belasting en sociale lasten.

PostNL erkent dat ,,criminelen met enige regelmaat proberen misbruik te maken van ons post- en pakkettennetwerk". De onderneming laat in het midden of en in welke mate dat lukt, maar zegt dat eigen beveiligers nauw samenwerken met politie en justitie. Volgens PostNL staat het bedrijf midden in de samenleving. ,,Wat daar gebeurt kan dus ook bij ons gebeuren", meldt het bedrijf in een verklaring. PostNL zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen.