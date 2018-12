Opnieuw winst voor Japanse beurs

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio ging 0,4 procent hoger de dag uit op 22.262,60 punten en bereikte het hoogste niveau in drie weken. Het was de vijfde winstbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex. Vooral de Japanse technologiebedrijven waren in trek na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Chiptester Advantest klom 2 procent en computerspelletjesmaker Nintendo dikte meer dan 4 procent aan.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong zag een eerdere winst verdampen en noteerde tussentijds 0,7 procent in de min. De beursgraadmeter in Shanghai daalde 0,4 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,6 procent hoger.