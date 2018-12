NIBC voert winst stevig op

De periode januari tot en met september sloot NIBC af met een winst van 160 miljoen euro. Dat was bijna twee keer meer in vergelijking met een jaar eerder.

NIBC kondigde een tweede interim-dividend aan van 0,25 euro per aandeel. Deze wordt goeddeels betaald door de winstneming op aandelenbeleggingen. Topman Paulus de Wilt spreekt in een toelichting van sterke prestaties, maar benadrukt dat de ,,meewind van de exitposities" niet ieder jaar zal waaien. NIBC ligt met rentabiliteit op het eigen vermogen van 13,4 procent naar eigen zeggen ruim boven de eigen doelstelling van 10 tot 12 procent.

Rapportcijfer

NIBC mikt verder nog altijd op een CET1 ratio van 14 procent op de middellange termijn. Dit 'rapportcijfer' geeft de robuustheid van een bank weer op basis van de hoeveelheid eigen vermogen tegenover het risico dat een bank loopt. Eind september had NIBC een CET1 ratio van 16,8 procent. Verder bevestigde NIBC de doelstelling om minstens 50 procent van de winst door te laten vloeien naar de aandeelhouders.

De zakenbank zegt verder goed voorbereid te zijn op de nieuwe bankenregels Basel IV. Nederlandse banken moeten door die set internationale regels doorgaans grotere buffers opbouwen, vooral door de omvangrijke hypotheekportefeuilles van de instellingen. NIBC benadrukt dat de eigen portefeuille vooral gevuld is met ,,veilige" annuïteiten hypotheken met een looptijd van 10 jaar.

De Wilt benadrukte dat het de beleggersdag in Londen donderdag vooral gebruikt om aandeelhouders bij te praten over de huidige stand van zaken. Nieuwe doelstellingen geeft NIBC niet, gelet op de stippen die de zakenbank voorafgaand aan de beursgang eerder dit jaar op de horizon zette. De beursgang heeft het bedrijf volgens De Wilt vooral meer in de schijnwerpers gezet bij aandeelhouders en pers. Die extra zichtbaarheid vertaalt zich ook in extra klanten, maar dit is niet één op één te herleiden, aldus de topman.