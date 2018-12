Esperite mikt op beursgang dochterbedrijf

The Cell Factory werkt momenteel aan een nieuwe investeringsronde die al eerder was aangekondigd. Hoeveel geld daarmee wordt opgehaald is niet bekendgemaakt. De opbrengsten zijn bedoeld om de klinische testen rond zogeheten EV-producten (extracellulaire vesikels) voort te zetten.

Hoewel The Cell Factory nu nog primair op Europa is gericht wil het in België gevestigde bedrijf ook de stap maken naar China en de Verenigde Staten.