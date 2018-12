Unilever kiest voor Schotse kopstuk als nieuwe roerganger

1 / 2 1 / 2 Alan Jope Ⓒ Unilever

Paul Polman treedt eind december terug als topman van Unilever. Hij wordt per 1 januari in die functie bij de levensmiddelen- en wasmiddelgigant opgevolgd door Alan Jope, die eerder actief was als president persoonlijke verzorging in het bedrijf.