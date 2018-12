'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

Powell zei woensdag dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie nog steeds ,,solide'' zijn. De centrale bankier verklaarde verder dat de rente in de Verenigde Staten nog maar iets onder het neutrale niveau zit. Dit leidde tot speculatie dat de Federal Reserve mogelijk eerder dan verwacht zal stoppen met het opschroeven van de rente.

Levensmiddelenconcern Unilever maakte bekend dat topman Paul Polman per 1 januari 2019 zijn functie overdraagt aan Alan Jope, die nu aan het hoofd staat van de Unilever-divisie Beauty & Personal Care. Geluiden over een vertrek van Polman deden al langer de ronde. Hij blijft nog wel tot medio 2019 aan Unilever verbonden om de overgang te begeleiden.

TomTom

Op het Damrak staat verder TomTom in het nieuws. Bandenfabrikant Michelin is volgens Het Financieele Dagblad (FD) in de race om TomTom-onderdeel Telematics te kopen. Het Franse bedrijf is door naar de tweede ronde van het verkoopproces dat de navigatiedienstverlener eind september in gang zette.

Probiodrug kwam met cijfers. Het biotechnologiebedrijf leed in het derde kwartaal ongeveer even veel verlies als een jaar eerder. De kaspositie was eind september 5,3 miljoen euro. De financiële middelen zijn volgens het bedrijf genoeg om het tot het einde van het derde kwartaal van 2019 uit te zingen.

NIBC

Ook NIBC opende de boeken. De zakenbank voerde zijn winst in de eerste negen maanden van het jaar stevig op. Het financiële concern profiteerde onder meer van de verkoop van verschillende beleggingen in aandelen. Topman Paulus de Wilt sprak in een toelichting van sterke prestaties.

Stamcelbedrijf Esperite kondigde aan biotech-dochter The Cell Factory naar de beurs te willen brengen. Een concreet tijdstip is nog niet genoemd, maar het in Amsterdam genoteerde bedrijf acht de tijd rijp zodra de veiligheid en werkzaamheid van de geneesmiddelen van The Cell Factory is aangetoond.

Europa

De Europese beurzen bleven woensdag dicht bij huis. De AEX-index sloot vlak op 519,58 punten en de MidKap daalde 0,3 procent tot 699,94 punten. Parijs bleef ongewijzigd. Frankfurt en Londen zakten tot 0,2 procent. Wall Street ging flink vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 2,5 procent hoger op 25.366,43 punten. De brede S&P 500 won 2,3 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 3 procent bij.

De euro was 1,1381 dollar waard, tegen 1,1284 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 50,48 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 58,82 dollar per vat.