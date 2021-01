Buitenland

Charlie Hebdo-proces weer verder na een maand vertraging

Na weken van uitstel is het proces over de islamitische terroristische aanslag in 2015 op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo woensdag voortgezet. In het paleis van justitie van Parijs was de eerste kwestie de gezondheid van de hoofdbeklaagde Ali Riza Polat, zo meldden verschillende Fran...