Nieuwe topman Unilever zat met Trump in The Apprentice

Hij is nu de baas van de divisie persoonlijke verzorging, met een omzet van ruim €20 miljard de grootste van Unilever en ook de divisie die zorgt voor de grootste groei van het levensmiddelenconcern.

Jope heeft lange tijd werkt in de opkomende markten, die markten waar Unilever zijn grote vandaan haalt. Hij werkte lange tijd in China en was eerder de baas in Rusland, Afrika en het Midden-Oosten.

Jope stelt het in een persbericht van donderdagochtend een hele eer te vinden om Unilever te mogen leiden, ‘een echte wereldwijde speler, met veel talenten en briljante merken.’

Hij meldt ook zich te willen blijven richten op het goed bedienen van de consumenten en andere stakeholders. En zich te richten op meer groei- en waardecreatie op de lange termijn.

Jope lijkt een veilige keuze. Hij komt uit het bedrijf zelf, wordt gezien als een aimabele man en leidt de grootste divisie van Unilever. Opmerkelijk is dat toen hij de baas in de VS was, hij in de jury zat bij het programma The Apprentice van Donald Trump.

De keuze voor Jope is een klap voor de Nederlander Kees Kruythoff, die iets jonger is en even goede papieren had als Jope. Waarschijnlijk speelt een rol dat na Polman een Brit aan de beurt is om het levensmiddelenconcern te leiden.

Markt verrast

De benoeming van de Schot verrast beleggers, aldus analist Reg Watson van ING. Watson zelf had verwacht dat de huidige cfo Graeme Pitkethly Paul Polman zou opvolgen.

Die benoeming zal meteen tot vragen leiden omtrent de strategie en richting van het bedrijf, vooral in het licht van de vereenvoudiging van de duale bedrijfsstructuur, stelt ING.

RBC stelt dat de markt teleurgesteld zal reageren omdat Jope geen „rock ster” van buiten het bedrijf is.

Het aandeel noteerde donderdag rond 10 uur vrijwel vlak.