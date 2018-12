Belegger wacht op ontmoeting Trump-Xi

De AEX sloot 0,1% hoger op 520,3 punten. De AMX ging 0,5% vooruit naar 703,8 punten. De overige Europese beurzen presteerden niet beter. De Duitse DAX sloot onveranderd en de Franse CAC 40 won 0,5%.

Vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) constateert dat het wegnemen van de renteangst door Fed-topman Powell veel beter in de VS is ontvangen dan in Europa. „Powell hanteert nog een aardige bandbreedte van het neutrale renteniveau. Na de renteverhoging in december kunnen er volgend jaar nog drie bijkomen, maar misschien ook geen enkele. Dit hangt mede van de economische ontwikkeling af. Het scheelt dat de inflatie afvlakt, want hierdoor is de druk op extra renteverhogingen afgenomen.”

Hoe december gaat uitpakken na een tot dusverre moeizaam beursjaar is volgens Van de Groep vooral afhankelijk van het onderonsje tussen de presidenten van de VS en China op zaterdag tijdens de G20-top. „Ik denk dat er dit weekend een opening kan komen voor een deal. Trump wil deze graag bereiken, omdat hij in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2020 geen sterke vertraging van de economische groei kan gebruiken. Mocht hij toch besluiten tot importheffingen op de resterende $267 miljard aan nieuwe Chinese producten, dan is de kans op een eindejaarsrally sowieso verkeken.”

Signify eindigde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 2,6% bovenaan. Eerder deze week was het verlichtingsbedrijf al in trek door het bericht dat een overname van de Duitse concurrent Osram Light ophanden is.

Speciaalchemiebedrijf DSM boekte een winst van 2,3%.

Unibail Rodamco Westfield eindigde met een min van 1,9% onderaan. Het vastgoedfonds is dit jaar één van de slechtst presterende hoofdfondsen.

ING zakte 1,2%, na het nieuws over de inval bij Deutsche Bank in een onderzoek naar witwassen. De bank had ook last van de daling van de obligatierentes.

Unilever werd 0,5% minder waard. De wisseling van de wacht bij het levensmiddelenbedrijf kreeg een lauwe ontvangst. Topman Paul Polman zal begin volgend jaar het stokje overgeven aan Alan Jope die al 30 jaar binnen het concern actief is.

In de Midkap eindigden PostNL en Air France KLM bovenaan met plussen van 3,6% en 3,5%.

IMCD steeg 1,2%. De chemiedistributeur heeft op basis van zijn beurswaarde en vrij verhandelbare aandelen goede kans om in maart in de AEX opgenomen te worden.

WDP leverde 2,2% in. De logistiek dienstverlener gaf aandelen ter waarde van €45 miljoen uit ter bekostiging van drie nieuwe projecten.

TomTom navigeerde 0,1% lager. Het Franse bandenconcern Michelin zou een belangrijke kandidaat zijn om het onderdeel Telematics over te nemen.

Smallcap NIBC maakte een koerssprong van 4,5%. De zakenbank voerde zijn winst in de eerste negen maanden van het jaar stevig op en kondigde een interim-dividend van €0,25 aan.

Probiodrug leverde op de lokale markt 3,9% in, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Kardan zakte 8%. Uit zijn kwartaalrapport blijkt dat de investeerder nog altijd niet voldoet aan de leningvoorwaarden van de banken.

