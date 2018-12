’Digitaal beleggen is te duur’

In het buitenland zijn Nederlandse particulieren gemiddeld zo’n 0,15% aan kosten kwijt, exclusief de aanschafkosten van fondsen. Volgens breed onderzoek onder aanbieders van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vragen online vermogensbeheerders in eigen land soms - bij meer vermogen - bijna 2% aan totale kosten. ING Bank bijvoorbeeld rekent 1,9% over het te beleggen bedrag.

Bij de toptarieven staan in doorsnee helemaal geen extra diensten tegenover, constateert de VEB in zijn vergelijking die deze week verschijnt. BinckBank en Rabobank steken bij rond 0,8% aan kosten en vergeleken naar voorwaarden nog het voordeligst af.

Geen kopje koffie

Online vermogensbeheer is door steeds meer beleggers gebruikt als een eenvoudig alternatief voor de klassieke actieve beheerder. Het kopje koffie en persoonlijk toelichting bij de adviseur op kantoor ontbreken in deze digitale vorm. Online wordt alles afgehandeld.

Ook mensen met een kleinere portemonnee kunnen op deze manier tegen vermeend lagere kosten geld laten renderen.

In de praktijk onderscheiden de online beheerders zich nauwelijks met analyses en diensten. Ze beleggen met hun keuzes ook nog eens vrijwel allemaal op dezelfde wijze. „Eenheidsworsten regeren”, concluderen de VEB-onderzoekers.

Zelf doen beter

Voor beleggers blijft de meest voordelige aanpak om het, na goede vergelijkingen, allemaal zelf te doen. Dat kan bij een breed samengestelde portefeuille al tegen 0,25%, veel minder dan vermogensbeheerders - ook online - durven te vragen.