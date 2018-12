'Nieuwe baas Unilever is geen rockster'

Paul Polman wordt met ingang van volgend jaar na tien jaar opgevolgd door Jope. De 54-jarige Schot werkt al lang voor Uilever en geeft nu nog leiding aan de tak voor persoonlijke verzorging. De marktkenner van RBC is positief over Jope, en omschrijft hem als ,,diepe nadenker", al is het onbekend wat hij vindt van zaken die nu nog niet op zijn beleidsterrein liggen.

ING had gerekend op een andere Schot om het stokje over te nemen van Polman, namelijk huidig financieel topman Graeme Pitkethly. Volgens een analist van ING is Jope verhoudingsgewijs onbekend bij het grote publiek, al is zijn staat van dienst onberispelijk. Dat kan vragen oproepen over zijn standpunten ten aanzien van de door Polman gewenste versimpeling van de bedrijfsstructuur.

RBC heeft een underperform-advies op het aandeel. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 62 euro. Unilever stond donderdag omstreeks 09.35 uur, na een hoger begin, 0,2 procent in de min op 49,09 euro.