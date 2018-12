’Zzp’er benut belastingvoordeel pensioen te weinig’

Dat meldt belangenclub ZZP Nederland, die samen met Platform Zelfstandige Ondernemers een groot onderzoek deed naar de pensioenwensen van zelfstandigen. Dit omdat er tijdens de onderhandelingen over een pensioenakkoord werd gesproken over een verplichting voor zzp’ers om deel te nemen aan pensioenfondsen.

Wisselend

Zo’n plicht past niet bij zzp’ers, concluderen de organisaties. Zelfstandigen willen zelf sparen en hun eigen geld beheren. Omdat hun inkomen vaak wisselend is, willen ze niet verplicht een bepaald bedrag per maand moeten inleggen. Ook in de uitkeringsfase willen zzp’ers flexibel kunnen zijn.

Dat betekent niet dat de zzp’er helemaal niet wil deelnemen aan collectieve regelingen: dat heeft lagere kosten en een hoger rendement dan zelf sparen. Ze zien wel iets in een combinatie van arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen.

Reserve

Zzp’ers weten niet altijd dat zij fiscaal gunstig kunnen sparen voor hun oude dag via de fiscale oudedagsreserve. Daarmee voorkomen zij een aanslag in box 3 en betalen zij er pas inkomstenbelasting over als het spaargeld wordt uitgekeerd: waardoor je in een lager tarief valt.