Privé-router geeft bedrijven grip op informatie

Friso Schmid en Aike Müller van het bedrijf Keezel, dat prive-routers maakt. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - De Keezel, een privé-router die bescherming biedt tegen onder meer hackers op openbare wifi-netwerken, wordt drie jaar na de lancering in 180 landen gebruikt. De gang over de grens werd al in een vroeg stadium bepaald door de pre-ordercampagne op het Amerikaanse crowdfundingplatform Indiegogo.