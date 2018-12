Tandenborstels zonder plastic, maar met verhaal

Nefkens verkoopt de duurzame tandenborstels via zijn platform The Bamboo Brush Society. Ze zijn daar per stuk verkrijgbaar maar je kunt ook een abonnement afsluiten. „Dan krijg je elke twee of drie maanden een nieuwe opgestuurd”, vertelt hij. „Mensen blijken hun tandenborstel namelijk vaak veel langer te gebruiken dan de drie maanden die tandartsen voorschrijven; daarna wordt poetsen schijnbaar minder efficiënt en hygiënisch. Ons abonnement is een vrolijke reminder.”

De ondernemer kwam op het idee voor zijn platform tijdens een reis door Azië, waar hij op een afgelegen Indonesisch eilandje schrok van de hoeveelheid plastic afval op het strand. „Het was een schitterende plek maar het lag er werkelijk vol met plastic dat grotendeels vanuit zee aanspoelde daar”, vertelt hij. „Ik had daarvoor natuurlijk al wel gehoord van het plasticprobleem, maar nu ging het pas echt voor me leven.”

Platform

Tijdens het vervolg van zijn reis kreeg zijn idee voor The Bamboo Brush Society vorm en bij thuiskomst lanceerde Nefkens al snel zijn online platform. De bamboe die Nefkens gebruikt voor zijn producten komt niet van plantages maar uit de natuur.

„Bamboe groeit ontzettend snel; het bereikt binnen 42 dagen haar maximale hoogte van wel tientallen meters. Na 4 tot 5 jaar zijn de stengels uitgehard en worden ze geoogst om plaats te maken voor nieuwe, jonge spruiten”, legt Nefkens uit. „Helaas zijn de haartjes van onze borstels wel van plastic omdat er nog geen kwalitatief alternatief voor is, maar onze tandenborstels zijn voor 96% biologisch afbreekbaar.”

Wattenstaafjes

Inmiddels verkoopt de ondernemer niet alleen tandenborstels maar ook andere producten van bamboe, zoals een tandenborstelhouder en wattenstaafjes. „Uiteindelijk hoop ik met mijn platform een grote groep te bereiken en hopelijk wat bewuster te maken”, vertelt hij.

Bekijk ook: Eerste initiatieven tegen plastic al genomen

„Door het uitbreiden van de collectie met zero waste-producten maar ook door verhalen en interviews te delen van mensen die de wereld een beetje mooier willen maken. Want dat is ook mijn uiteindelijke doel. Het gaat me er niet om zoveel mogelijk producten te verkopen; het gaat me om het verhaal en dat vertel ik via dit product.”