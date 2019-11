HP wijst bod Xerox af

Het bedrag dat Xerox voor HP over heeft zou het bedrijf naar eigen zeggen ’aanzienlijk onderwaarderen’, zo stelt het in een verklaring. HP zegt echter wel open te staan voor een mogelijke samengaan met het bedrijf dat groot is geworden als maker van kopieerapparaten te 'hopen op nadere gesprekken’.

De board van HP was echter toch unaniem van mening dat het bod dat Xerox begin november heeft uitgebracht ’niet in het belang is van de aandeelhouders van HP’. Aandeelhouders van HP zouden na de deal 48% van de aandelen in het gecombineerde bedrijf in handen krijgen volgens het voorstel van Xerox.