'Positieve geluiden van NIBC'

Amsterdam - NIBC is voorafgaand aan de investeerdersdag in Londen met positieve berichten op de proppen gekomen. Volgens analisten van ING stemden onder meer de opbrengsten uit investeringen, renteopbrengsten en marges tot tevredenheid, zo werd in een rapport over de zakenbank vermeld. Marktvorsers van ABN AMRO spreken van een solide update.