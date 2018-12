Kantoren Deutsche Bank doorzocht om belastingontduiking

Dat onderzoek in Frankfurt naar zijn klanten bevestigt de bank in een email. De bank zegt „volledig” met het onderzoek mee te werken.

Duitse bankiers melden dat 170 politieagenten in het hoofdkantoor in Frankfurt bezig zijn met onderzoeken. In nog eens vijf kantoren wordt apparatuur in beslag genomen.

In reactie schoot het aandeel van Deutsche Bank rond 5,3% in het rood.

De invallen zijn volgens Der Spiegel een uitloper van het onderzoek dat op gang is gekomen na het lekken van de Panama Papers en de ’Offshore-Leaks’-stukken. Die verwijzen belastingontduiking door multinationals via tropische oorden waar de bedrijven nauwelijks of geen belasting hoeven af te dragen.

Panama Papers

In de documenten komt bewijs naar voren dat Deutsche Bank zijn klanten via offshore-klanten heeft geholpen belastingafdracht te ontlopen, aldus justitie.

Deutsche Bank zou klanten actief hebben geholpen in de belastingparadijzen bedrijfjes op te tuigen die geen of nauwelijks afdragen aan de ficus. In eigen land ontlopen ze daardoor collectief voor miljarden aan belastingheffing.

Het Openbaar Ministerie verwijst naar de wetgeving die bedrijven verplicht signalen van witwassen te melden. Daarbij is Deutsche Bank in gebreke gebleven.