Auto-alliantie Nissan en Renault blijft staan

Ghosn zit sinds vorige week vast in Japan op verdenking van belastingfraude. Hij zou onder meer een te laag inkomen hebben opgegeven bij de fiscus. Volgens het Japanse persbureau Kyodo willen openbaar aanklagers zijn detentie verlengen.

Het samenwerkingsverband bestaat twintig jaar. De drie autoconcerns werken samen om hun concurrentiepositie te behouden en te vergroten, bijvoorbeeld door kostenbesparingen en het delen van productiemiddelen. Vorig jaar verkochten de drie concerns samen meer dan 10,6 miljoen auto's.

Carlos Ghosn

Topbestuurders van de bedrijven kwamen donderdag bijeen in Amsterdam om over hun samenwerkingsverband te praten. Nissan wil naar verluidt sleutelen aan het pact tussen de drie zodat de Japanners meer op gelijke voet met Renault komen te staan. Of de verhoudingen binnen de alliantie worden gewijzigd, wordt in de persverklaring niet gemeld.

Ook over de rol van Ghosn bij Renault, waar hij nog steeds topman is, laten de autobouwers niets los. Nissan en Mitsubishi, waar Ghosn voorzitter was, zetten hem onlangs buiten de deur. Bij Renault neemt operationeel directeur Thierry Bolloré momenteel zijn taken waar.

Osamu Masuko, topman bij Mitsubishi, benadrukte onlangs dat de bijeenkomst in Amsterdam al voor de arrestatie van Ghosn stond gepland. Volgens hem duurt het daarom nog wel even voordat alle knopen zijn doorgehakt over de samenwerking. ,,Ik denk niet dat één vergadering de volledige toekomst zal beklinken.''