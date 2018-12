Column: Welk konijn tovert May uit haar Brexit-hoed?

De Britse premier Theresa May kreeg woensdag een hoognodig steuntje in de rug voor haar Brexit-plannen. In het overheidsrapport ’EU Exit’ wordt voorgerekend dat haar plannen voor het vertrek uit de EU de economische groei in de toekomst niet heel erg afremmen. May kon die meevaller goed gebruiken. Een dag eerder had de Amerikaanse president Donald Trump haar plannen flink afgefakkeld. Die maken het volgens hem een stuk lastiger om straks goede handelsafspraken te maken met de Verenigde Staten. Aan het begin van de week kreeg May er van allerlei parlementariërs flink van langs. Die dreigen tegen het Brexit-akkoord te stemmen, waaronder de 27 EU-leiders afgelopen weekend al hun handtekening hebben gezet.

Economische schade

Uit het rapport blijkt vooral dat het heel lastig is om de economische impact van de Brexit scherp in beeld te krijgen. Dat komt voornamelijk omdat beide partijen over allerlei zaken nog goede afspraken moeten maken. Als May op alle punten haar zin krijgt, heeft het vertrek uit de EU nauwelijks economische gevolgen voor Groot-Brittannië. In dit scenario is het bruto binnenlands product (bbp) in 2035 slechts 0,1% tot 1,3% kleiner dan wanneer het land lid zou blijven. Een meer realistische verwachting is dat May verschillende concessies moet doen. In dat geval komt de economische schade naar schatting op 3,9%. Dat is even slikken, maar een stuk beter dan de negatieve impact van circa 10% bij een harde Brexit zonder goede afspraken.

Emotie in plaats van economie

Hoewel een vertrek met goede afspraken in het economisch belang is van alle betrokken partijen, is het maar zeer de vraag of het rapport May aan voldoende steun helpt voor haar plannen. Op dinsdag 11 december stemt het Lagerhuis over het Brexit-akkoord. Bij veruit de meeste parlementsleden lijkt het erop dat emoties dan de doorslag geven in plaats van economische argumenten. De Noord-Ierse DUP-partij vreest dat er door de afspraken een wig ontstaat met het vasteland, in de ogen van echte Brexiteers doet May te veel concessies, terwijl andere Lagerhuisleden veel liever zouden zien dat het land helemaal niet opstapt uit de EU.

Hoge hoed

Als het Britse parlement het akkoord van May over twee weken wegstemt, komt een chaotische Brexit zonder goede afspraken wel heel dichtbij. In dat geval gaat het pond ongetwijfeld flink onderuit. May heeft nog heel even om een konijn uit de hoge hoed te toveren. Ze probeert bijvoorbeeld parlementariërs van oppositiepartij Labour over te halen om voor haar plannen te stemmen. Of misschien kan ze de stem van enkele partijleden winnen door te beloven dat ze binnenkort opstapt? Voorlopig kan iedereen die zaken doet met bedrijven in Groot-Brittannië zich alvast schrap zetten voor een nieuwe prijsschok van het pond.

