Column: Belastingdienst betaalt mee aan jouw pensioen

Ook dit jaar indexeren grote pensioenfondsen als ABP en PFZW (voorheen PGGM) helaas niet. Pensioenen stijgen daardoor wederom niet mee met de lonen of de inflatie. Zo nam de koopkracht van zowel pensioenuitkeringen als pensioenen ’in opbouw’ de afgelopen 10 jaar met 10 tot 15 procent af.

Voor iedereen die zijn pensioentekort (wil) aanvullen met een lijfrente, is er gelukkig ook goed nieuws. Zij mogen de ingelegde premies namelijk aftrekken van hun belastbaar inkomen in box 1. Het inkomen waar de Belastingdienst zijn aanslag op baseert gaat daardoor omlaag, zodat je belasting betaalt over een lager inkomen. Een mooie kans, in een tijd dat aanvullend pensioen steeds belangrijker wordt en er nog maar heel weinig van dit soort belastingvoordeeltjes resteren.

Dat geldt zeker ook voor de mkb’ers en zzp’ers die hun pensioen helemaal zelf (moeten) opbouwen. Uit onderzoek door GfK blijkt dat liefst 9 op de 10 zzp’ers het belastingvoordeel dat ze op deze manier voor zichzelf kunnen behalen onderschatten. En dat bijna twee derde van hen niet eens weet dat ze fiscaal gunstig kunnen sparen voor hun oude dag. Voor iedereen die de Belastingdienst graag laat meebetalen aan zijn pensioen, leg ik hier kort uit hoe dat werkt.

Om te bepalen welk deel van je inkomen je mag gebruiken voor je fiscaal vriendelijke pensioenopbouw, bereken je eerst je pensioentekort over het afgelopen kalenderjaar. Dit bedrag is je zogenoemde jaarruimte. Op de site van de Belastingdienst staat een handige tool waarmee je deze berekening zo hebt gemaakt. Eventueel mag je de jaarruimtes van de afgelopen 7 jaar alsnog ’inhalen’. Nu weet je hoeveel geld je op deze fiscaal aantrekkelijke wijze voor je pensioenopbouw mag gebruiken.

Natuurlijk wil je dat bedrag ook nog zoveel mogelijk laten groeien tot je pensionering. Daarvoor kun je grofweg kiezen uit sparen, beleggen of een combinatie van deze twee. Zeker gezien de huidige rentestand kan beleggen met lijfrentevermogen financieel aantrekkelijk zijn. Het rendement overbeleggingen is immers al snel hoger dan de historisch lage spaarrente, al loop je ook meer risico. Beleggingen kunnen immers ook minder waard worden.

Zeker over langere termijn bouw je met een goed gespreide beleggingsportefeuille al snel een beter rendement op dan met sparen. Je betaalt pas belasting als de lijfrente wordt uitgekeerd. Als regel is deze uitkering vaak lager dan je laatst uitgekeerde salaris. Grote kans dat je hier in een ander belastingschaal valt, en daardoor minder belasting betaalt. Zo betaalt de Belastingdienst dus lekker mee aan jouw pensioen: een voordeeltje dat je zeker in deze tijden natuurlijk niet wilt laten liggen. Dus profiteer hier dit jaar nog van.

Frits Panhuyzen is algemeen directeur bij SynVest in Amsterdam.