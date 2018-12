NEPI: rapport Viceroy bevat grote fouten

Viceroy bracht woensdag een rapport naar buiten waar onder meer werd aangegeven dat NEPI de winsten van zijn Roemeense bezittingen overschat. Volgens het jaarverslag boekte NEPI vorig jaar een brutowinst van 284,9 miljoen euro op zijn Roemeense bezittingen. Viceroy beweert echter dat volgens lokale documenten een verlies van 40 miljoen euro werd geleden. NEPI heeft in Roemenië zijn grootste markt. Viceroy zegt in het rapport verder ,,diverse tegenstrijdigheden'' te hebben gevonden in de financiële verslaglegging van NEPI. Zelfs zonder die tegenstrijdigheden is de vastgoedinvesteerder al te duur ten opzichte van vergelijkbare fondsen, beweert Viceroy.

NEPI ontkende dit al direct fel, onder meer via financieel directeur Mirela Covasa. Na verder onderzoekt komt volgens NEPI nu naar voren dat Viceroy in zijn rapport de mist in gaat met de gehanteerde boekhoudmethoden van het vastgoedfonds. Ook benadrukt NEPI dat, in de periode van zes maanden dat volgens Viceroy aan het rapport is gewerkt, geen feedback is gevraagd van NEPI.

Stappen

Volgens NEPI is het rapport van Viceroy dan ook bedoeld om de koers van het bedrijf ,,materieel te raken''. Dat lukte overigens woensdag, het aandeel NEPI ging hard onderuit. NEPI roept Viceroy op om zijn positie in de onderneming te openbaren. Verder overweegt het bedrijf stappen.

Het aandeel NEPI stond donderdag omstreeks 12.15 uur 6 procent in de plus en herstelde daarmee weer enigszins van de eerdere koersval.