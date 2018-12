Unilever zocht al jaar naar opvolger Polman

Dat zei president-commissaris Merijn Dekkers in een conference call met journalisten. ,,Maar omdat Paul al 62 jaar is en al tien jaar aan het bewind is, zijn we een jaar geleden al een proces begonnen over zijn opvolging. Zo konden we snel Alan Jope als opvolger benoemen.’’

Volgens Dekkers zijn ook externe kandidaten de revue gepasseerd, maar kwam Jope als de beste kandidaat naar voren. ,,De nationaliteit speelde daarbij geen rol’’, aldus Dekkers.

Volgens de president-commissaris is bij de opvolging gekozen voor continuïteit. Dekkers verwacht dat de Schot Alan Jope het duurzaamheidsplan van Polman zal voortzetten, al gaf hij wel toe dat Polman de kampioen van de missie is om de wereld tot een betere plek te maken.

Het aftreden heeft volgens Dekker ook niets te maken met de mislukte poging van Polman om Rotterdam tot hoofdvestiging te maken en het bedrijf te simplificeren. Dit laatste blijft wel een optie, zegt Dekkers. ,,We zijn er van overtuigd dat dit zal leiden tot meer waardecreatie en een hogere groei op de langere termijn.’’