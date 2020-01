’Banken bevriezen tegoeden tientallen rekeninghouders’

Daan Durlacher van belangenvereniging Americans Overseas heeft de afgelopen maanden enkele meldingen per dag binnengekregen. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING en Rabobank. „Dit is chantage met je eigen geld. Schandalig dat een bank dit kan en moet doen om in contact te komen met klanten”, zegt hij in de radio-uitzending.

Volgens Reporter Radio heeft een woordvoerder van ABN Amro het bevriezen van de rekeningen bevestigd. De bank zou zeggen dat dit een ultieme poging is om extra gegevens (fiscaal nummer VS) van rekeninghouders te krijgen.

Geboren in de VS

De situatie is het gevolg van Amerikaanse wetgeving waar ook Nederlandse banken aan gebonden zijn. De betreffende Nederlanders zijn, doordat ze bijvoorbeeld in de VS geboren zijn, zowel hier als in Amerika belastingplichtig.

Banken dienen het Amerikaanse fiscaal nummer van de betreffende Nederlanders te kunnen overleggen. Maar veel mensen hebben dat niet. Zo’n nummer aanvragen duurt maanden en het enige alternatief is het Amerikaans staatsburgerschap opgeven.