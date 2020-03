NIBC stelt beleggers gerust: niks nieuws te melden

De bank laat in een persbericht weten dat er geen nieuwe feiten te melden zijn.

„In reactie op vragen van investeerders en recente artikelen in de Nederlandse media wenst NIBC te verduidelijken dat in het geval dat het fusie protocol zoals ondertekend met de bieder en van kracht sinds 25 februari 2020 wordt beëindigd, dan wel zou worden opgezegd door één der partijen, een dergelijk nieuw feit zou kwalificeren als ‘voorwetenschap’ zoals gedefinieerd in de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR), hetgeen een directe publicatie middels een persbericht noodzakelijk zou maken.”

De afgelopen dagen nam de onzekerheid onder beleggers en analisten over het doorgaan van het bod toe.

Lees ook:

Bekijk ook: NIBC ontsnapt aan forse verlaging overnamebod

Bekijk ook: NIBC steunt overnamebod Blackstone

Daarmee wil de bank maar zeggen: zo als de wereld er nu uitziet, krijgen beleggers in NIBC gewoon de met Blackstone afgesproken prijs per aandeel.

In het geval van veel particuliere beleggers is dat €9,85, de prijs die de raad van bestuur en commissarissen met de bieder overeenkwam in februari, voordat de corona-crisis en de prijzenoorlog op de oliemarkt de aandelenkoersen wereldwijd deden kelderen. Ook NIBC verloor veel van zijn waarde, De koers dook dinsdag zelfs onder de €4, een getuigenis van het feit dat beleggers weinig vertrouwen meer hadden in het doorgaan van de overname tegen de genoemde prijs.

Op 24 maart 2020 moet NIBC de markt weer informeren over het verdere verloop van de overname.