’Geen recessie in zicht’

De signalen voor stijl aansterkende inflatie zijn te gering, aldus hoofdeconoom Anton Brender van vermogensbeheerder Candriam.

Anton Brender. Ⓒ CANDRIAM

Dat beheert €121 miljard, onder andere van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. „Ook in Duitsland en Nederland is geen grote stijging te verwachten”, zegt Brender.

Uit de berekeningen van Florence Pisani, hoofd economisch onderzoek bij Candriam, volgt dat de leidende Amerikaanse economie volgend jaar weliswaar afvlakt, maar nog altijd met 2,5% op jaarbasis groeit. Het jaar daarop ligt dat tempo op tussen 1,5% en 2%.

De Europese economie beweegt steeds meer richting dat voetspoor.

Bekijk ook: Beleggingsmix gaat op de helling

Beleggers zijn voorzichtig geworden. Het effect van de handelsoorlog sijpelt indirect via bedrijven door naar consumenten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit tegenvallers, zoals autoverkopen, erkent Brender.

,,Dat is vooral veroorzaakt door het handelsconflict. Consumenten werden voorzichtiger. Die verkopen zullen komende maanden normaliseren”, aldus Pisani in een gedetailleerde toelichting op de vooruitblik van het fonds.

Italië zorgenkind

De groei in Europa zelf loopt verder uit elkaar. Pisani ziet met name in Italië een risico. Dat strijdt met Brussel over zijn opgeschroefde begroting, terwijl eerder een beperking werd beloofd aan de Europese Commissie. Strafmaatregelen tegen Rome dreigen vanuit Brussel.

,,Meerdere landen hebben de gestelde doelen niet gehaald, dat is niet uitzonderlijk”, zegt Pisani. ,,Italië is een uitzondering omdat het land het hele idee om hoe dan ook altijd te pogen tot een beperking van het begrotingstekort heeft afgewezen.”

Dat is direct zichtbaar in de markt. Risico’s voor Italiaanse obligaties stijgen, zijn zakenbank Unicredit moet tot 420 basispunten rente vergoeden, vijf keer meer dan gemiddeld in de markt.

Dit conflict komt op het moment dat de wereldwijde economie naar woeliger wateren beweegt, aldus Brender. Daarin zijn de Verenigde Staten de drijvende kracht, momenteel vooral dankzij gezinsuitgaven.

Niet ’behind the curve’

Zijn Federal Reserve zou, aangezet door president Trump, te traag zijn met renteverhogingen. Brender: ,,Maar de Federal Reserve is al een tijdje bezig om de groei van economie wat af te remmen. Met nog altijd 2,6% jaargroei, zie je dat steeds meer werklozen een baan krijgen.

Maar Trump snapt niet dat je de 200.000 nieuwe werknemers die je per maand nodig hebt om dit tempo van groei te blijven behouden, niet kunt blijven leveren. Ze zijn er straks gewoon niet meer. De Federal Reserve zal moeite hebben om voor een zachte landing van de economie te zorgen”, zegt Brender in een toelichting.

"’Risico’s in opkomende markten’"

De olieprijs helpt gezinnen momenteel. De daling van $80 begin dit jaar naar onder de $50 per vat van 159 liter is fors. Veel herstel zal er volgens de economen evengoed niet zijn.

De prijs als basis van energietarieven in huishoudens zal de komende jaren tot 2020 toch in de bandbreedte van $50 tot $70 per vat Brentolie blijven, meent Brender.

Opmerkelijk is dat ook de yield op Amerikaanse staatsobligaties, vaak vluchtheuvel voor beleggers, „op het huidige niveau blijft”, momenteel 3,2%.

Vermogensbeheerder Candriam ziet voor beleggers, naast Italië en de Brexit-problemen, dat de risico’s van beleggingen in opkomende markten zijn toegenomen. Landen die sterk afhankelijk zijn van financiering, zoals Turkije en Argetinië, zorgen voor de grootste risico’s.

Bekijk ook: Sterke groei economie vlakt af