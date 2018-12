Wall Street sluit licht lager

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen gesloten. Het sentiment werd in de middaghandel ondersteund door de notulen van de Federal Reserve, maar die winsten werden aan het einde van de handelsdag weer ingeleverd. De Amerikaanse centrale bank wil de rente op korte termijn nogmaals verhogen, maar daarna een flexibeler rentebeleid gaan voeren.