Vrouw weigert zorgverzekering: dit gebeurt er

De zaak lijkt een principekwestie: de plicht een zorgverzekering te hebben, doet de vrouw denken aan het ’nazi-regime van wet is wet’. In het vonnis staat dat de vrouw niet wil ’dat zij door het betalen van premie medeverantwoordelijk wordt voor een systeem dat pretendeert te genezen, maar dat niet doet, dat uitgaat van een levensbeschouwelijke opvatting die de hare niet is en zijn grondslag vindt in nazi-Duitsland’.

Boetes

Eind 2013 kreeg de vrouw van zorgkantoor CAK een aanmaning dat zij een zorgverzekering moest afsluiten. Als zij dit niet binnen drie maanden zou doen, zou ze een boete krijgen van €332,25. Die kreeg ze. In oktober 2014 volgde een tweede boete van €332,25 omdat de vrouw nog steeds niet verzekerd was. Ook werd medegedeeld dat het CAK namens de vrouw een verzekering zou afsluiten. Al haar bezwaren tegen deze beslissingen werden ongegrond verklaard.

De vrouw probeerde op allerlei manieren bezwaar te maken tegen de zorgverzekeringsplicht: ze voerde aan dat het een inbreuk is op haar persoonlijke levenssfeer, een inbreuk op haar recht op eigendom en in strijd met het principe van vrijwilligheid van verzekeringen. Ook vindt de vrouw een verplichte verzekering verboden staatssteun. De rechter veegde al deze argumenten al in 2015 van tafel. Ook bij het gerechtshof vond ze dit jaar geen gehoor. Die gaf de rechter op alle punten gelijk.

Het verzoek van de vrouw om haar zaak voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wilde het hof evenmin inwilligen.