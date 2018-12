Orkaan Irma geen reden om kosten cruise te vergoeden

De verzekeraar hoeft de man geen $2034,74 terug te betalen, heeft de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid bepaald. De man en zijn partner zouden begin oktober een week lang door het Caribisch gebied reizen op een cruiseschip, maar in september werd juist die regio getroffen door orkanen Irma en Maria.

Door de schade van dat natuurgeweld werd ook de luchthaven gesloten waar het paar in eerste instantie naartoe zou reizen. Ook het hotel waarin ze de nacht voor de cruise zouden verblijven, was nog dicht vanwege de verwoesting.

Centraal Beheer keert uit als het vakantieverblijf van een reiziger schade heeft, en ergens anders in de buurt logeren ook niet mogelijk is. Maar het cruiseschip voer gewoon – zij het met een andere route – en de cruisemaatschappij bood zelfs de mogelijkheid om het hotel over te slaan en meteen aan boord te gaan. De toerist kon dus wél in de buurt logeren, en kon dus niet zeggen dat zijn vakantieverblijf beschadigd was, aldus Centraal Beheer.

Een advies van Centraal Beheer om naar een andere luchthaven te vliegen en daar weer contact op te nemen, heeft de reiziger in de wind geslagen. Om al die redenen heeft hij daarom ook volgens het Kifid geen recht op een schadevergoeding.