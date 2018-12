Ook ouderen stromen nu uit de bijstand

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). „We zien nu eindelijk dat de arbeidsmarkt zo is aangetrokken, dat er meer 45-plussers uit de bijstand stromen dan dat erin komen”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand weer uit de bijstand komt: een baan vinden, gaan studeren, een partner met inkomen of vermogen treffen of de AOW-leeftijd bereiken. In ongeveer de helft van de gevallen was het vinden van werk de reden om uit de bijstand te stromen.

Statushouders

De afgelopen jaren bestond de instroom in de bijstand vooral uit statushouders. Zo kwamen er in de eerste helft van 2017 13.000 Syriërs bij in de bijstand, terwijl er 5500 uitstroomden. In de eerste helft van 2018 kwamen er 3800 Syriërs bij, maar stroomden er ook 3600 uit. Van Mulligen: „Ook deze groep profiteert van het herstel van de arbeidsmarkt. Zij hebben door hun vaak lagere opleiding minder kansen. Maar er zijn nu zoveel banen, dat we zien dat het hen ook lukt.” Zes op de tien bijstandsgerechtigden hebben een niet-Westerse achtergrond.

In 2017 waren er in Nederland 228.000 kinderen die in een bijstandsgezin opgroeiden. Dat waren er voor het eerst sinds 2009 ook minder dan het jaar ervoor. Van deze kinderen heeft een op de acht wortels in Syrië.

Bekijk ook: Meer mensen met laag inkomen

Een bijstandsuitkering voor een alleenstaande is €996,56, inclusief vakantiegeld. Een stel heeft recht op €1423,66. Daarbovenop komen nog huur- en zorgtoeslag, eventueel kindgebonden budget en kinderbijslag.