’Einde maken aan walgelijk verdienmodel arbeidsmigranten’

Emile Roemer tijdens een werkbezoek aan een chaletpark in Ter Aar waar veel arbeidsmigranten wonen. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Nederland kan niet meer zonder arbeidsmigranten, maar de manier waarop we met ze omgaan kan zo niet langer. Ze zijn te kwetsbaar en afhankelijk van hun werkgever met ernstige misstanden tot gevolg. Om ze beter te beschermen moet er ingegrepen worden in de uitzendsector, staat in een advies aan het kabinet.