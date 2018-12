DNB: Zorgen om vastgoed en pensioen

„Ik geloof dat er in Nederland nog altijd €16 miljard aan illegale geldstromen zijn”, verwijst directeur bankentoezicht Frank Elderson naar cijfers van de Universiteit Utrecht. „Wij bespeuren wel een verandering in de mindset van bankbestuurders, maar ik heb daarmee niet gezegd dat we er al zijn.”

Nieuwe risico’s ontstaan onder andere nu banken steeds meer diensten uitbesteden. Risico’s kunnen daardoor ontstaan wanneer slechts enkele partijen bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de cyberbeveiliging van de hele sector. „We zien daarin een versnelling,” aldus Elderson. „Vier van de grote aanbieders van clouddiensten zijn wereldwijd bijvoorbeeld goed voor zo’n 60% van de markt.” Ook bij de opkomst van kunstmatige intelligentie heeft de aandacht van DNB: „We willen niet dat verantwoordelijkheden worden weggedelegeerd naar machines”, zegt Elderson.

Big Tech

Hij ziet het bankenlandschap ook op onderdelen fragmenteren onder invloed van fintechbedrijfjes. De entree van grote big tech bedrijven, waar twee jaar geleden nog serieus rekening mee werd gehouden, is echter vooralsnog uitgebleven.

Elderson verwacht dat de aanpak van witwassen uiteindelijk op Europees niveau gaat plaatsvinden: „Als ik een boef was, zou ik me rot lachen dat we dit allemaal nog zo provinciaal doen,” en „Het zou mijn hoop zijn als wij dit in Nederland eerder op orde hebben dan de rest van Europa.”

Donderdag vonden invallen plaats van de Duitse autoriteiten bij Deutsche Bank, terwijl eerder bijvoorbeeld Danske Bank al in een witwasschandaal verzeild raakte.

Medebestuurder Else Bos van DNB waarschuwde nadrukkelijk voor de oplopende vastgoedprijzen, terwijl in 2023 alle Nederlandse kantoorruimte energielabel C moet hebben. Dat betekent dat er nog veel geïnvesteerd of nog veel afgeschreven moet worden. De vastgoedprijzen zijn de afgelopen jaren flink opgelopen.

Pensioen korten

Bos merkte op dat oktober en begin november slechte maanden waren voor een aantal grote pensioenfondsen. Als een pensioenfonds vijf jaar achtereen een dekkingsgraad heeft onder het minimum vereist eigen vermogen, circa 105%, dan moet het maatregelen nemen zoals korten. „Voor een aantal grote fondsen is dat volgend jaar, voor een aantal nog een jaar later,” aldus Bos.