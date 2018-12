Brussel onderzoekt overname VDM door Aperam

Brussel - De Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek naar de voorgenomen overname van metaalbedrijf VDM Metals door maker van roestvrijstaal Aperam. Brussel is bezorgd dat de deal van het in Amsterdam genoteerde Aperam de concurrentie op de markt voor nikkellegeringen in gevaar kan brengen. Dit zijn producten die door heel veel sectoren worden gebruikt, waaronder de auto-industrie.