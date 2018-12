Apotheek moet contant geld blijven aannemen

Volgens de bond zijn het vaak kwetsbare mensen die cash willen betalen, zoals ouderen die moeite hebben met pinnen of mensen met een laag inkomen die met contant geld grip op hun uitgaven willen behouden. Zij moeten hun medicijnen contant kunnen blijven betalen.

Wettig betaalmiddel

Verschillende winkels accepteren geen contant geld meer. Daardoor is de winkel ook minder aantrekkelijk voor overvallers.

De Consumentenbond zet daar echter vraagtekens bij. „Contant geld is een wettig betaalmiddel, dat gewoon geaccepteerd moet worden”, vindt directeur Bart Combée. De bond is van mening dat klanten altijd de keuze moeten hebben in hoe zij willen betalen.